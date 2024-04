Alle urne per eleggere 11 sindaci. Giungla di alleanze: la guida al voto. Tra nuovi candidati e caselle vuote

Strategie, alleanze, veti e bisticci. Sono stati mesi densi, sicuramente convulsi, ma ora la corsa alle elezioni dell’8 e 9 giugno si avvia verso il gran finale. In ballo il futuro amministrativo del territorio con undici comuni su undici chiamati a eleggere sindaco e consiglio comunale. A poco più di un mese dal voto, i giochi sembrano ormai fatti (o quasi). Eppure le sorprese non sono ancora finite. La scadenza per tutti è l’11 maggio, termine ultimo per presentare le liste. Restano ancora da definire le ultime candidature. Un mare magnum nel quale è difficile mettere ordine. Ci proviamo.

A Empoli una delle situazioni più intricate, anche se il quadro è ormai definito. Cinque i candidati. Il Pd riparte dal 56,54% ottenuto cinque anni fa da Barnini e presenta Alessio Mantellassi, candidato del centrosinistra sostenuto da Pd, Azione, Alleanza Verdi-Sinistra e le due liste civiche ’Questa è Empoli’ e ’Alessio Mantellassi sindaco’. Il centrodestra risponde schierando l’imprenditore Simone Campinoti, ex Italia Viva, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati. Una scelta che ha portato alla spaccatura con Andrea Poggianti, attuale capogruppo all’opposizione, che ha deciso di candidarsi in autonomia con ’Centrodestra per Empoli’ e ’La mia Empoli’ dopo aver stracciato la tessera di FdI. Leonardo Masi è il candidato di Buongiorno Empoli e Movimento 5 Stelle ed è sostenuto anche dalla lista civica ’SiAmo Empoli’. Chiude il quadro Maria Grazia Maestrelli, candidata per Italia Viva.

Ma ogni Comune fa storia a sé. Basta varcare il confine fra un territorio e l’altro per accorgersi che le alleanze cambiano e si plasmano a seconda dei candidati in campo. Il caso più singolare? Montespertoli, dove per il centrosinistra si ripresenta il sindaco uscente Alessio Mugnaini con la lista ’Vivo Montespertoli’ sostenuta anche da Azione. A sfidarlo sarà Luciana Morelli con ’Montespertoli di tutti’, un movimento civico senza colore politico ma che di fatto ha il sostegno del centrodestra, di Italia Viva e anche del Movimento 5 Stelle. Un unicum per il territorio – e non solo – che forse affonda le sue radici nel risultato elettorale di cinque anni fa, quando Mugnaini vinse con il 54,41% dei voti, la vittoria più risicata per il Pd dell’Empolese Valdelsa.

Fu schiacciante invece il risultato a Montaione con percentuali quasi bulgare per il sindaco Paolo Pomponi (84,82%) che vuole ottenere la conferma. Anche in questo caso lo scenario è particolare: a sfidarlo ci sarà Damiana Bettini, espressione della lista civica ’MontaioneSI’ che ha incassato il sostegno di Fratelli d’Italia e Lega. Ma non di Forza Italia che vuole lanciare una propria candidata: Vanessa Conti (è attesa solo la presentazione ufficiale).

Affollata la situazione a Castelfiorentino che, come Empoli, avrà cinque candidati. Il centrosinistra si presenta con Francesca Giannì e il centrodestra risponde con Susi Giglioli. Fabrizio Macchi è in corsa con il M5S, mentre Johnny Qazimi è il candidato civico. E proprio tra i civici è atteso anche il quinto candidato: si fa il nome di Antonio Righi come frutto del lavoro del gruppo ’Castelfiorentino di tutti’, sostenuto da Italia Viva. La decisione definitiva è attesa stasera.

Cos’altro resta da definire? Il nome per il centrodestra a Gambassi Terme: in pole Marco Cordone, che si candiderà anche al consiglio comunale di Fucecchio. E, a proposito di Fucecchio, si attende la candidatura del Movimento 5 Stelle con Fabrizia Morelli. I grillini sosterranno a Vinci Giuseppe Pandolfi (In Comune per Vinci) e a Montelupo Fiorentino Francesco Polverini (Montelupo è partecipazione). Riflessioni in corso a Certaldo dove dieci anni fa i pentastellati trascinarono al ballottaggio il Pd del sindaco Giacomo Cucini: al vaglio un appoggio al candidato civico Pardo Cellini che ha incassato il sostegno di Italia Viva. Iv che si presenterà con propri candidati al consiglio sia a Cerreto Guidi che a Capraia e Limite in supporto ai sindaci uscenti Simona Rossetti e Alessandro Giunti. Asse Pd-Italia Viva che viene riproposto con la stessa formula anche a Montelupo e Fucecchio. Come una partite a scacchi: ogni mossa è ponderata, mai banale.

Alessandro Pistolesi