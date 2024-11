All’Aurora si ride con "Tanto un te li do"

Fine settimana all’insegna del divertimento al Teatro Aurora di Fibbiana a Montelupo con la compagnia Il Giglio che porterà in scena "Tanto un te li do", spettacolo liberamente tratto dalla fortunatissima commedia di Eduardo de Filippo "Non ti pago". L’appuntamento è per domani alle 21.30 e in replica domenica alle 17 e nel week-end successivo con i medesimi orari. La storia verte sul dissidio umano e sulla frustrazione ereditaria che rendono antagonisti Settìmio Caccini, gestore di un banco lotto e giocatore perennemente sfortunato, e il suo aiutante Mario Degl’Innocenti, che di colpo annuncia d’aver vinto una quaterna secca giocando i numeri avuti in sogno dal padre defunto di Settìmio. Il titolare della ricevitoria non può accettare lo smacco, il genitore è "suo". Il biglietto viene requisito, la somma da pagare è rifiutata. Per trovare appoggi alla sua tesi, Settìmio cerca complicità nella legge (un avvocato) e nella Chiesa (il parroco), ma non riceve sostegni. Allora cederà a Mario il biglietto, non senza una plateale maledizione che si rivelerà molto nociva per il povero vincitore al lotto, che a sua volta restituisce a Settìmio la quaterna pur di frenare lo tsunami scatenatosi su di lui. Un’infinità di situazioni ricche di tensioni e risate porterà all’epilogo della commedia con un inevitabile finale.