All’asta esperienze a bordo campo

Tornano le aste benefiche della Onlus Azzurra Empoli For Charity su Memorabid che regalano un’esperienza unica ai tifosi azzurri. In occasione della sfida tra Empoli e Bologna, semifinale di andata di Coppa Italia in programma martedì 1 aprile alle 21 al Carlo Castellani Computer Gross Arena, sarà infatti possibile partecipare a due aste benefiche.

La prima permetterà ad una bambina o un bambino di scendere in campo insieme ai calciatori, entrando sul terreno di gioco, prima dell’inizio della gara, tenendo per mano uno tra i calciatori titolari. Oltre a questo, in palio un tour esclusivo dello stadio, visitando il tunnel che collega gli spogliatoi al campo, assistendo all’arrivo delle due squadre per proseguire nelle aree riservate alla stampa e arrivare sul terreno di gioco, vivendo l’emozione del bordo campo. Il vincitore potrà poi accomodarsi in poltrona, con accesso esclusivo alla Field Lounge, una speciale zona riservata posta a bordo campo con un’area hospitality elegante e raffinata.

La seconda prevede gli stessi privilegi ad eccezione dell’ingresso in campo a fianco degli azzurri.