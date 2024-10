Alla scoperta della Misericordia. I volontari raccontano la loro scelta: "Mi ha conquistata la gratitudine"

"Ama la tua comunità, diventa volontario". E’ questo lo slogan scelto per presentare l’evento dedicato al mondo della Misericordia di Empoli. Un appuntamento che ha avuto come obiettivo quella di mostrare a tutto tondo come diventare volontari e alimentare così un progetto che ha come base comune "l’atto d’amore". Un evento che ha rappresentato un vero e proprio open day per l’Arciconfraternita empolese ed è stata un’occasione per le tante persone che erano incuriosite dal mondo del volontariato e hanno voluto approfondire gli aspetti che lo riguardano. Un momento anche, e soprattutto, di condivisione. Dove i volontari della Misericordia di Empoli hanno raccontato le loro esperienze al pubblico presente.

Come l’esempio di Lucia, che aveva bisogno di un cambiamento, una svolta che le ridesse energia e uno scopo più profondo nella vita. "Avevo l’esigenza di fare qualcosa, di cambiare la mia vita e il mio punto di vista", racconta, ricordando il momento in cui tutto è iniziato. La sua vita ha preso una nuova direzione quando un semplice volantino le ha fatto conoscere la realtà della Misericordia. "Ho iniziato piano piano, entrando in questo mondo passo dopo passo", spiega con un sorriso. Quello che la colpiva era la gratitudine che riceveva dalle persone che aiutava. "Vedere un sorriso, sentire un ‘grazie’... queste cose ti riempiono il cuore".

Per Daniele, il volontariato è una missione che va oltre il semplice aiuto quotidiano. Anche per lui, come per molti altri, il tempo è una risorsa preziosa, ma non impossibile da trovare: "Il tempo, se lo si vuole, si trova. Proprio come avete fatto voi stamattina". Un messaggio che risuona forte e chiaro, ricordando a tutti che, con un po’ di volontà, c’è sempre spazio per aiutare gli altri. "Per chi si chiede se potrà farcela o fare la differenza, l’unica risposta possibile è: provateci", ha commentato il provveditore Gionata Fatichenti. La Misericordia di Empoli offre servizi essenziali come la mensa del Centro Emmaus, trasporti per anziani e disabili, animazione alla Rsa Vincenzo Chiarugi, il servizio di ambulanza, di Protezione Civile, di assistenza sociale e domiciliare. I volontari possono fare la differenza contribuendo a queste attività che sostengono la comunità. Per diventare volontari basta seguire le istruzioni su https://misericordia.empoli.fi.it/diventa-volontario/.

Niccolò Pistolesi