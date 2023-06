Alla scoperta dei pozzi dell’Evola

Tutto pronto per il sesto appuntamento di “Paesaggio Ritrovato 2023“, il programma di escursioni e passeggiate alla scoperta delle bellezze naturalistiche di Montaione e dintorni, guidate da una guida ambientalista e promosse dal Comune di Montaione. Domenica prossima 11 giugno è infatti in programma “Montaione Beach, dalle sorgenti dell’Evola agli Alberi“. Si tratta di una passeggiata alla scoperta di tutti i pozzi e i salti del torrente Evola, un viaggio da San VIvaldo ad Alberi. L’escursione è rivolta a tutti, adulti e bambini, e il ritrovo è fissato per le ore 8,45 presso il parcheggio della Gerusalemme di San Vivaldo nel comune di Montaione.

Il percorso scelto è lungo circa undici chilometri, con rientro previsto intorno alle ore 16,30. Durante il tragitto sono previste anche delle soste con tanto di possibilità di fare il bagno nei pozzi del torrente Evola. Quale miglior occasione, insomma, di combattere queste prime temperature estive.

Anche questa escursione, come tutte le altre, sarà gratuita ma con prenotazione obbligatoria da effettuarsi entro martedì prossimo 6 giugno, scrivendo una email all’indirizzo [email protected] o contattando l’Ufficio Informazioni Turistiche al numero di telefono 0571 699255.