Alfabetizzazione informatica. Ecco il nuovo sportello di aiuto

Si scrive Pdf ma non è il file che tutti siamo abituati a scambiarci via mail. Il "Punto digitale facile" è il servizio che tanti cittadini aspettavano a Montelupo Fiorentino, un supporto concreto per ridurre il digital divide. E non è una questione di età. Se da una parte manca l’educazione al buon uso della tecnologia anche tra i giovanissimi, dall’altra l’amministrazione comunale accoglie la richiesta di una grande fetta della cittadinanza, e mette a disposizione strumenti (anzi, accompagnatori) pronti a dare una mano. Ai più anziani, ma non solo. Lo sportello Pdf di Montelupo è dislocato su due sedi: il Mmab e il Palazzo Comunale, dal lunedì al sabato con accesso su appuntamento. Sedute al computer ci saranno Debora Signorini, Laura Elena Aelenei e Irina Ersilia Aelenei. Con il loro aiuto si potrà imparare ad avere accesso ai servizi online messi a disposizione da vari enti. Alfabetizzazione digitale, avanti tutta. Dalle iscrizioni ai servizi scolastici alla richiesta di agevolazioni economiche, dall’accesso alla Ztl, alla prenotazione di una visita attraverso il Cup on line, sarà più semplice capire come portare a termine l’operazione virtuale. Davanti ad una pubblica amministrazione sempre più digitalizzata, infatti, i cittadini possono essere impreparati e il rischio è quello di avere una disparità di accesso ai servizi.

Il progetto è sostenuto con fondi veicolati dalla Regione Toscana e stanziati nell’ambito del progetto Next Generation EU finalizzato all’incremento delle competenze digitali. Le operatrici offriranno supporto per l’ottenimento dell’identità digitale ma anche per la presentazione di pratiche digitali verso gli enti pubblici. Il personale sarà a disposizione il lunedì e il sabato dalle 9 alle 13 all’ufficio tecnico del Comune, il martedì e il mercoledì dalle 15 alle 19 al Mmab e il venerdì, sempre al Mmab, anche nel pomeriggio. Si potrà usufruire del servizio prenotandosi al numero verde: 800 219 760. "È in corso un percorso di revisione del sito e dei servizi dell’ente – spiega l’assessore all’Innovazione, Lorenzo Nesi – finalizzato a implementarne le funzioni come la possibilità di accedere ai servizi on line con Spid, attraverso il “cassetto del cittadino“, un’area virtuale in cui ciascuna persona avrà le informazioni relative alle pratiche di proprio interesse e all’interazione con l’amministrazione comunale. È necessario agire per promuovere un’alfabetizzazione informatica. I centri di facilitazione digitale promuovono l’uguaglianza fra i cittadini andando a ridurre un gap generazionale e culturale".

Y.C.