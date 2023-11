"Alessio Mantellassi: una carriera in ascesa dai 15 anni"

Alessio Mantellassi è nato a Empoli il 16 agosto del 1995. E subito ha bruciato le tappe. A 15 anni si iscrive al Pd, a 18 entra in consiglio comunale, nel primo mandato Barnini. Dopo il diploma al liceo classico ‘Virgilio’ di Empoli, si laurea in Scienze storiche all’Università di Firenze.

Fin da subito si mette in mostra all’interno del partito, diventando segretario dei Giovani democratici fino al 2015. È impegnato nei movimenti studenteschi come presidente della Consulta provinciale degli studenti di Firenze. Durante i primi cinque anni da consigliere si è occupato di sociale, scuola comunale e sport come presidente della Commissione cultura, istruzione, turismo, sport e tempo libero, servizi sociali, igiene e sanità, mense e trasporti scolastici del Consiglio Comunale.

È stato anche presidente dell’Aned, Associazione nazionale ex deportati, sezione dell’Empolese Valdelsa dal 2016 al 2019.

Nel 2019 è stato rieletto in consiglio comunale con oltre 700 preferenze e subito dopo nominato presidente del Consiglio comunale di Empoli. Ora la sfida più grande: raccogliere l’eredità di Barnini e correre alle elezioni da sindaco.