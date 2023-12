Alberi pericolanti in via Magenta: "Serve la manutenzione"

Prima la siccità poi i nubifragi, gli allagamenti, le grandinate… e il vento dove lo mettiamo, in questo tormento da cambiamento climatico? C’è anche quello adesso a generare timori, perché quando si scatena fa paura, specie per la tenuta di alcune piante che potrebbero recare pericolo per la pubblica incolumità. L’ultima segnalazione in ordine di tempo arriva da Castelfiorentino, precisamente da via Magenta, la strada che passa accanto al complesso sanitario del Santa Verdiana sulle prime prendici collinari (particolarmente esposte). Come succede ormai di consueto, l’elemento di preoccupazione sta facendo il giro dei social.

Si tratta della presenza di "alberi pericolanti", presenza di cui sono stati messi a conoscenza sia il Comune che la Asl, titolare dell’area dell’ospedale. Ma, al momento, "senza alcuna risposta, e gli alberi continuano a rimanere lì senza essere potati, costituendo un potenziale pericolo per persone e cose". Di norma, gli alberi "pericolanti" sono così certificati dall’ente pubblico. In questo caso, a ogni modo, il sindaco Alessio Falorni - contattato in merito - ha precisato che la competenza su quelle piante oggetto di attenta segnalazione è della Asl. Anche se ovviamente la situazione è guardata a vista momento per momento. "Giornate ventose - si sfoga un cittadino - fanno temere il peggio". Come accennato, qui come in tutti i centri della Valdelsa le piante su suolo pubblico, di competenza dei Comuni, sono controllate per verificare il loro stato di salute e quindi le potenzialità di tenuta in caso di situazioni meteo avverse. Le quali ultime, però, sono sempre più estreme, e tali ormai da attirare l’interesse generale. Tra i primi a fare una generale e strutturata revisione del patrimonio di verde pubblico, all’indomani di bufere distruttive, fu quasi 15 anni fa il Comune di Certaldo.

A.C.