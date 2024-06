Al voto per eleggere undici sindaci. Oggi e domani si decide tutto. Ecco quello che c’è da sapere

L’attesa è finita. Oggi alle 15 aprono i seggi elettorali (chiuderanno alle 23 per riaprirsi domattina alle 7) nei comuni dell’Empolese Valdelsa per eleggere i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo e rinnovare gli undici sindaci dell’Unione e altrettanti consigli comunali. Un rinnovamento profondo, quello che uscirà dalle urne, visto che per sette degli attuali primi cittadini si tratta di un addio. A Empoli, Fucecchio, Castelfiorentino, Certaldo, Montelupo Fiorentino, Gambassi Terme e Vinci, infatti, qualunque sia l’esito del voto, si cambia sindaco. Per quanto riguarda Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Montaione e Montespertoli, invece, la possibilità di un altro mandato per gli attuali sindaci esiste, ma dovremo aspettare lunedì per sapere se affronteranno i prossimi cinque anni da amministratori comunali. Nessuno di questi Comuni, infatti, può andare al ballottaggio. Essendo sotto i 15.000 abitanti, quella che si conclude domani alle 23 è un’elezione del sindaco diretta e senza secondo turno: vince chi prende più voti. Altro discorso vale per i quattro Comuni dell’Empolese Valdelsa che contano più di 15.000 abitanti, Empoli, Fucecchio, Castelfiorentino e Certaldo, dove o si ha un candidato che ottiene la maggioranza assoluta oppure si torna a votare fra due settimane, il 23 e 24 giugno. Ma anche in questo caso bisognerà aspettare il tardo pomeriggio di lunedì per conoscere l’esito delle votazioni, visto che lo scrutinio delle schede elettorali per le amministrative inizierà lunedì alle 14, mentre quelle delle Europee verranno scrutinate subito dopo la chiusura dei seggi, domani alle 23. Per consentire al maggior numero possibile di persone di esprimere la propria scelta nell’urna, le amministrazioni hanno stabilito aperture straordinarie degli uffici elettorali. A Empoli, l’ufficio elettorale in piazza del Popolo 33 sarà aperto oggi dalle 9 alle 23 e domani 7-23. Anche a Capraia e Limite, i cittadini che devono ritirare la nuova tessera elettorale potranno andare all’Ufficio Elettorale (piano terra del palazzo Comunale) oggi dalle 9 alle 23 e domani 7–23. A Castelfiorentino l’ufficio elettorale sarà aperto oggi con orario 9-23 e domani 7-23. Si ricorda che l’ingresso è dal portone dell’ufficio demografico in piazza del Popolo 2. A Certaldo, l’ufficio elettorale sarà aperto oggi dalle 9 alle 23 e domani 7-23. A Cerreto Guidi, l’ufficio elettorale, in via Vittorio Veneto 8, oggi è aperto a partire dalle 9 e dalle 15 alle 23, domani dalle 7 alle 23. A Fucecchio, l’ufficio elettorale resterà aperto oggi dalle 9 alle 23 e domani dalle 7 alle 23. Anche gli uffici elettorali di Gambassi Terme e Montaione saranno aperti oggi dalle 9 alle 23 e domani dalle 7 alle 23. A Montelupo Fiorentino, l’ufficio elettorale sarà aperto dalle 8 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 23 di domani, orario che sarà osservato anche dall’ufficio elettorale di Montespertoli, mentre a Vinci l’ufficio elettorale oggi apre alle 9 e chiude alle 23 e domani apre alle 7 per chiudere alle 23. Si ricorda a tutti gli elettori di presentarsi al seggio muniti di un documento di identità valido e della tessera elettorale, verificando su quest’ultima di avere ancora spazi disponibili per la timbratura. Qualora non ve ne siano o si sia smarrita la tessera elettorale, il duplicato della tessera sarà rilasciato dall’Ufficio Elettorale Comunale del comune di residenza.

