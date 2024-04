Al via le visite guidate per Masolino

EMPOLI

Al via le visite guidate alla mostra “Empoli 1424. Masolino e gli albori del Rinascimento”, promossa e organizzata dal Comune di Empoli e dalla Fondazione CR Firenze, in corso fino al 7 luglio al Museo della Collegiata di Sant’Andrea e alla Chiesa di Santo Stefano a Empoli. Si parte sabato prossimo e si terminerà con l’ultimo giorno di esposizione, con le visite guidate che si terranno tutti i sabati alle 16.30, tutte le domeniche alle 11 e i mercoledì 8 e 22 maggio, 5 e 19 giugno, 3 luglio alle 10.30. Per partecipare è necessaria la prenotazione da effettuare entro il giorno precedente la data della visita scrivendo una mail a [email protected] o telefonando allo 0571 757563. Il costo della visita guidata, comprensivo del biglietto d’ingresso alla mostra, è di 15 euro.

L’iniziativa risponde alla crescente e continua richiesta del pubblico, sia singoli che gruppi organizzati, provenienti da zone limitrofe e da fuori regione, per ammirare i capolavori di Masolino da Panicale e di quei pittori che condividevano la sua stessa apertura verso nuove soluzioni stilistiche, quali Lorenzo Monaco, Gherardo Starnina, Giovanni Toscani e altri. A testimonianza di ciò, si segnala che sono quasi del tutto esauriti i posti disponibili per le visite guidate gratuite promosse in collaborazione con Unicoop Firenze.