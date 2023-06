Al via la sagra del Papero Una serata sarà per Faenza

Bentornata alla famosa sagra del papero e del cinghiale. Tutti a tavola a partire da domani e fino al 16 luglio per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Torna infatti a Cerreto Guidi la sagra più partecipata di sempre, giunta quest’anno alla ventiseiesima edizione. Neppure il Covid l’ha fermata: nel pieno rispetto delle norme vigenti anche negli anni della pandemia, i piatti in uscita dalla cucina del Circolo Arci Luigi Rossetti hanno infatti conquistato un pubblico proveniente da tutta la Toscana. E l’edizione 2023 promette bene. Ogni sera ci saranno in servizio circa quaranta volontari pronti a servire la clientela nel giardino del circolo Arci di via Roma.

I sapori tipici della tradizione contadina si confermano, dunque, protagonisti dell’estate con ricette che non passano mai di moda. "Ormai l’organizzazione è rodata. Mettiamo a tavola dalle cinquecento alle settecento persone a sera – afferma con orgoglio il presidente del Circolo, Renato Picchi – Cifre record che siamo certi di poter replicare anche quest’anno".

Da non perdere la serata di lunedì 10 luglio, quando sarà organizzata una cena dedicata alla beneficenza con l’intero incasso che sarà devoluto agli alluvionati di Faenza. "Ci siamo messi in contatto con un’associazione no profit del terzo settore che intendiamo aiutare. Lo faremo in questa serata eccezionale che unisce il gusto alla solidarietà" anticipa Picchi, invitando tutti a partecipare dando un contributo alla nobile causa.

L’ultimo sabato di sagra sarà invece accompagnato dalla mostra dei trattori d’epoca, giunta alla venticinquesima edizione, evento che a Cerreto Guidi richiama da sempre appassionati di ogni età. I mezzi saranno esposti nelle piazze XX Settembre e Belvedere, oltre che sul colle di San Zio, mentre a partire dalle ore 16 si terrà una dimostrazione del funzionamento di un’antica vaporiera hscs del 1925. Il giorno di riposo per i volontari della sagra sarà il lunedì. Per le prenotazioni è possibile chiamare il numero di telefono 333 7730560 dalle ore 15 alle 19 (minimo 6 persone).

Ylenia Cecchetti