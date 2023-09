Al via i nuovi corsi firmati Giallo Mare a Empoli: tutti i dettagli

EMPOLI

Per tutti gli appassionati di teatro o per coloro che hanno sempre sognato di calcare il palcoscenico, ma non ne hanno mai avuto la possibilità, ecco l’occasione giusta. Tornano infatti i laboratori teatrali per bambini, adolescenti e adulti, a cura della compagnia Giallo Mare. I corsi si terranno al Minimal Teatro in via Veronese a Empoli. Diverse le proposte tra cui le lezioni per bambini dai sei ai dieci anni guidate da Rossella Parrucci, che si terranno il martedì dalle 17 alle 18.30, con 35 ore totali di

laboratorio e saggio finale a fine corso. Il laboratorio per adolescenti, quindi per ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 17 anni sarà invece seguito da Carlo Salvador e si terrà il giovedì dalle 17.30 alle 19 (anche in questo caso sono 35 le ore complessive di corso con tanto di saggio finale a conclusione del lavoro svolto). Lo stesso Carlo Salvador curerà anche il corso per gli adulti, con svolgimento settimanale il giovedì dalle 21 alle 23, per 70 ore di laboratorio totali e un saggio finale. Saranno inoltre effettuate delle prove gratuite con i ragazzi, che potranno presentarsi martedì 10 e 17 ottobre dalle 17 alle 18.30, mentre bambini e adulti avranno la possibilità di provare senza alcuna spesa giovedì 12 e 19 ottobre. Per informazioni e prenotazioni alle lezioni di prova è possibile rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro telefonando al numero 0571 81629-83758 o scrivendo all’indirizzo [email protected] .