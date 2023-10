Al via i lavori a Empoli: Modifiche alla viabilità

EMPOLI

Al via i cantieri per alcune manutenzioni straordinarie sulle strade empolesi. Il focus in questa fase è sull’area industriale del Terrafino dove da oggi sono previste modifiche temporanee alla viabilità. I lavori rientrano in un progetto più ampio che prevede la sistemazione del manto stradale nei tratti di viabilità di accesso alla zona industriale e in direzione della strada FiPiLi dal centro di Empoli. "Si tratta di un intervento atteso che si inserisce in un quadro di manutenzioni più ampio e che interesserà anche altre zone della città", spiega l’assessore Adolfo Bellucci. L’intervento si articolerà in quattro fasi. Fino al 21 ottobre e comunque fino al completamento dei lavori in via Del Castelluccio, tra via Di Vittorio e la Statale 67, saranno instituiti il divieto di transito in direzione nord-ovest per i mezzi provenienti dalla SS67 e il divieto di transito in direzione sud-est peri veicoli provenienti da via Di Vittorio (a eccezione di residenti, frontisti, mezzi di soccorso). Divieto di transito anche in via 1° Maggio, tra la rotatoria con via Alcide de Gasperi e quella con via del Castelluccio. Previsto il restringimento di carreggiata tra il civico 51 e lla rotatoria con via del Castelluccio.