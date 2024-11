Al teatro di Quarconia arriva "Piume"

VINCI

Nuovo appuntamento al Teatro di Vinci con "Teatro di Quarconia", il concorso per compagnie amatoriali giunto alla sua dodicesima edizione. Stasera alle 21 sarà rappresentato l’ultimo spettacolo in concorso con la Compagnia del Molo di Viareggio che porterà in scena, in collaborazione con ItinerArte, "Piume – Alla ricerca del passaggio per l’infinito" (nella foto una scena), una commedia divertente e surreale, fuori dagli schemi, scritta dall’autore televisivo Francesco Freyrie in collaborazione con Andrea Brambilla (l’indimenticabile Zuzzurro) per la regia di Paolo Bonanni con Stefano Toncelli, Silvia Barbieri e lo stesso Bonanni. La trama è incentrata su Cesare Tortoni, incartatore di caramelle a mano per la Baratti di Milano e allergico alle piume, che eredita dal nonno, illustre imbalsamatore, un vecchio appartamento che nascondeva nel salotto un pozzo segreto che, si diceva, collegasse questa dimensione con l’aldilà. Cesare, uomo triste e deluso dalla vita, non crede a queste stupidaggini e, al posto del pozzo, costruisce una doccia. In completa solitudine da diciotto anni, visto che la giovane moglie Eva fu spazzata via da un’onda anomala il giorno delle nozze, decide di affittare la mansarda e mette un annuncio sul giornale. Inaspettatamente, un giorno, si presenta un tipo strano, interessato alla mansarda in affitto che sconvolgerà completamente la vita di Cesare.