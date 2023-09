"Al pronto soccorso sono stati fantastici"

Quando ci si rivolge alla sanità pubblica e le risposte che si ricevono sono cure adeguate e amorevoli attenzioni c’è il desiderio di ringraziare il personale in servizio. È quello che ha voluto fare il signor Sergio Orsi, con una nota inviata al nostro giornale, dopo essere stato preso in carico al pronto soccorso del San Giuseppe. "Lo scorso 25 agosto alle ore 14.31 - racconta il lettore – sono entrato come codice rosso al pronto soccorso, si sono presi subito carico della cosa, riscontrando un’ematoma alla testa. Volevo ringraziare tutto il personale del pronto soccorso e dell’osservazione 1C3 di Empoli. Sono stati fantastici non faccio nomi perché potrei scordami di qualcuno, bravi i dottori e le infermiere che hanno avuto tanta pazienza e in fine le Oss che sono tutte meravigliose e non lasciano niente al caso".