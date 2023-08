Al C'art di Castelfiorentino torna il seminario sulla vocalità funzionale - Metodo Lichtenberger

CASTELFIORENTINO

Torna al Teatro C’Art di Castelfiorentino il seminario sulla vocalità funzionale - lichtenberger metodo, tenuto da Jan Fischer, insegnante internazionale esperto in fisiologia, acustica, estetica musicale e pratica musicale. Il seminario si rivolge a cantanti, attori, persone che fanno intenso uso della voce nella loro professione, ma anche a strumentisti, terapeuti e tutti coloro che sono interessati alla propria voce. Il Lichtenberger metodo “fisiologia vocale applicata”, sviluppato all’Istituto di Lichtenberg, si focalizza sui fondamenti fisiologici della voce. Il risveglio della propria sensorialità permette alla voce di ottenere una maggiore flessibilità, una risonanza estesa, l’auto-regolazione con meno sforzo. Per questo risveglio e per l’educazione della propria sensorialità sono stati sviluppati diversi approcci e stimolazioni, che verranno scoperti durante il seminario. Le lezioni si terranno sabato 21 ottobre dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 e domenica 22 ottobre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Le iscrizioni sono già aperte e scadono il 3 ottobre. Per maggiori informazioni sui costi e le modalità di iscrizione è possibile consultare il sito www.teatrocart.com, oppure scrivere una mail all’indirizzo [email protected] Jan Fisher offre seminari di tecnica vocale sia in Germania che all’estero, ma lavora anche come cantante e direttore di coro.