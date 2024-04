"Agiremo su più fronti. Con un piano mobilità"

È necessario agire su più fronti, intercettando fondi anche privati e snellendo la burocrazia. Prevediamo un rilancio del territorio attraverso infrastrutture adeguate a partire dal prolungamento della statale 429 attraverso il traforo del Montalbano che diventi un’arteria di collegamento con le province di Prato e Pistoia bypassando la superstrada FiPiLi. Questo, insieme a interventi di manutenzione delle strade e della pubblica illuminazione, un idoneo piano della mobilità e altri punti programmatici, concorrerà ad attrarre investimenti con cambiamenti a favore delle aree artigianali e industriali. Ricordo che in qualità di capogruppo del centrodestra in consiglio comunale ho presentato la proposta a mia prima firma e poi approvata all’unanimità per la creazione delle Cer, Comunità energetiche rinnovabili. Abbiamo già consultato ingegneri specializzati per la creazione di centri alimentati a energie

rinnovabili e a impatto zero economicamente vantaggiosi, soprattutto per le industrie energivore.

Il nuovo codice degli appalti? Intendiamo usare tutti i contrappesi e le misure previsti dalla nuova normativa, dall’individuazione degli operatori economici anche attraverso la consultazione dell’apposito albo fornitori del Comune fino al controllo non a campione ma all’aggiudicatario ed eventualmente agli altri concorrenti circa il possesso dei requisiti, comprese le esperienze idonee. Privilegeremo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che consente di valutare anche la qualità dell’offerta, senza incorrere nelle problematiche del passato applicando solo il criterio del prezzo più basso.