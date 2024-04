"’Adotta una scuola’: Davines e Accademia Santini insieme per la formazione professionale d'eccellenza"

Terza edizione per ’Adotta una scuola’, il progetto per valorizzare la formazione e la manifattura del Made in Italy d’eccellenza, per rispondere alle esigenze delle imprese che oggi formano e ricercano nuovi talenti. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Obiettivo, consolidare i rapporti tra mondo della scuola e del lavoro, attenuando il mismatch attraverso programmi didattici innovativi. L’Accademia Santini, scuola empolese per parrucchieri ed estetiste è stata ’adottata’ da Davines. Si crea così un percorso per accompagnare gli allievi nell’acquisizione di nuove skills professionalizzanti. "Una crescita personale e professionale efficace non può prescindere dalla formazione" dice il direttore Daiano Santini. "Davines e Accademia Santini Hair & Beauty collaboreranno per fornire un upgrade professionale al percorso scolastico dei nostri allievi - aggiunge la responsabile didattica Sedalia Palatresi - La sostenibilità, la transizione ecologica e la digitalizzazione saranno i temi affrontati". Altra novità, una piattaforma di e-learning per facilitare l’accesso alla formazione, con oltre 500 videolezioni, dispense, e la possibilità di connettersi on demand da qualsiasi devices.