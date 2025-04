’Adotta una poltrona’: quasi 500 commensali

EMPOLIAl via la nuova campagna per sostenere la realizzazione del Ferruccio. Si chiama "Adotta una poltrona" ed è stata lanciata in occasione della cena organizzata a due passi dal cantiere di piazza Guido Guerra (aperto a gennaio scorso), per dare aggiornamenti sui lavori sul nuovo teatro civico. A tavola, al Palazzetto delle Esposizioni, si sono trovati in 450. A loro il presidente dell’associazione Amici del Teatro Alessandro Torcini (nella foto), ha presentato i tre modi per aderire all’iniziativa. Con una donazione da 50 euro, i sostenitori riceveranno la Card Starter e sconti personalizzati con realtà locali. Da 150 euro si potrà ottenere la Card Supporter, con l’accesso per un anno a tutti i musei di Empoli e un’esperienza culturale personalizzata in molte realtà empolesi come la libreria Rinascita, il Cam o Giallo Mare Minimal Teatro. Infine da 500 euro la Gold, che agli altri benefit aggiunge la tessera di socio del Cineclub Il Culturale, un viaggio dietro le quinte del teatro con il Centro Studi Musicali ‘Busoni’ e il proprio nome su una poltrona del Ferruccio. "È un’opera ambiziosa, il teatro – ha detto Torcini –. Vogliamo fare qualcosa di grande per la nostra città". "Con ‘Adotta una poltrona’, proponiamo una nuova idea di partecipazione – ha aggiunto l’assessore alla Cultura Matteo Bensi -. Una chiamata a raccogliere tutte le associazioni della città. Quella che nascerà sarà una infrastruttura storica, che cambierà per sempre Empoli". Informazioni per donare e dettagli del progetto consultabili sul nuovo sito https://www.teatrodiempoli.it.