"Adesso basta ritardi". I pendolari stremati ora lanciano una petizione

"Basta ritardi": i pendolari del treno della Valdelsa riuniti in comitato (linea Empoli-Siena) passano alle vie di fatto. Hanno lanciato, con Francesca Dringoli, una petizione via change.org dove si ripercorrono le tappe degli ultimi eventi, con lavoratori e studenti fermi nelle stazioni o costretti a lunghe attese.

Per inciso: nel sistema ferroviario ancora ieri mattina c’era strascico dello sciopero terminato domenica sera. La petizione è in primis per Rfi, Trenitalia, Regione Toscana: "Assumersi responsabilità". C’è poi l’elenco, già noto, delle criticità: il passaggio a livello di Brusciana, le soste prolungate a Ponte a Elsa, l’urgente necessità di realizzazione del raddoppio del binario nel tratto Empoli-Granaiolo. Da Granaiolo a Poggibonsi la ferrovia è ‘doppia’, con lavori realizzati in due tranche (primi anni ’90 e primi anni Duemila).

All’appello manca anche il raddoppio tra Poggibonsi e Siena, così come manca l’elettrificazione di tutta la linea. Così come manca il completamento della "cancellazione" dei passaggi a livello, avviata due decenni orsono e fermatasi a Certaldo (anzi: oggi proprio quello di Brusciana sembra dare i maggiori problemi).

Situazioni isolate, questi disagi? Nient’affatto, si legge sulla piattaforma change.org: "Anche se questi episodi possano apparire isolati, vi comunichiamo che fino ad oggi e considerando unicamente i mesi di febbraio e marzo 2024, sono avvenuti ben tre volte, il 19 febbraio, 12 marzo e 19 marzo".

Andrea Ciappi