Addio all’ex assessore Montesoro

La comunità piange Fernando Montesoro, scomparso all’età di 83 anni. Una figura importante per l’amministrazione montelupina, prima come segretario comunale e successivamente quello di assessore con la sindaca Rossana Mori dal 2009 al 2014. Nato a Benevento nel 1941 si era laureato in Giurisprudenza all’Università di Napoli, con successive specializzazioni come avvocato, magistrato e segretario comunale. Ma al di là dei riconoscimenti professionali ed accademici, Fernando Montesoro è stato molto di più, come ricorda Andrea Bellucci, storico e dipendente del Comune di Montelupo, che ha dato voce al sentire dei colleghi che lo avevano conosciuto. "Con Fernando Montesoro se ne va soprattutto un amico – ricorda – una persona di una gentilezza e disponibilità rare, di una ironia contagiosa e di una capacità professionale non comune. Fernando la comunità l’aveva proprio a cuore, fosse quella del paese dove si fosse trovato ad espletare il suo lavoro di segretario comunale e poi di assessore o fosse quella della cittadinanza, dei colleghi amministratori e dei dipendenti comunali. Una disponibilità a tempo pieno. Per qualunque necessità. Risolvere una questione minuta (o che poteva apparire tale, Fernando era di quelle persone per cui ogni particolare è importante, pur senza perdere mai di vista il quadro generale) o produrre documenti di una complessità da fare tremare i polsi a più di un professionista".