Addio a Terreni, comunità in lutto: "Era sempre pronto ad aiutare tutti"

Il paese è in lutto. L’altra notte, è scomparso, all’età di 90 anni, Rodolfo Terreni, molto conosciuto e stimato nel centro valdelsano in particolare per il lunghissimo legame con la Misericordia e il Gruppo donatori di sangue Fratres. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 14,30. In tanti, anche via social, si sono stretti in queste ore alla famiglia, alla Misericordia e agli stessi Fratres, ai quali Rodolfo era legato da ben mezzo secolo.

Commosso il ricordo del sindaco, Alessio Falorni: "Purtroppo ci ha lasciato stanotte Rodolfo Terreni, volto conosciutissimo di Castelfiorentino, legato alla Misericordia e presidente per tanti anni dei Donatori Fratres. Rodolfo era un amico speciale; persona dolcissima, sempre pronta a spendersi per gli altri, di una simpatia straordinaria e con dei tratti unici, come il fatto di conoscere benissimo l’arabo, essendo nato a Tripoli".

"Un’intelligenza vivissima con la quale era sempre un piacere interagire - ha proseguito -. Le nostre condoglianze vanno alla figlia e a tutta la famiglia". Il primo cittadino conclude con "amico mio" la sua memoria. Alla Misericordia di Castelfiorentino, si ricorda l’iscrizione che risale al lontanissimo ottobre 1973, più di 50 anni insieme. Con impegno esemplare e da sempre assiduo. A quei tempi, risale anche l’inizio dell’opera di volontariato con i donatori Fratres, in qualità dapprima di consigliere.

Sempre all’avanguardia nell’aiuto, anche grazie - come ha rammentato il sindaco - alla sua capacità di sapersi relazionare con differenti sensibilità. Oggi sono attese tante persone per l’ultimo saluto, persone che nel frattempo stanno esprimendo il loro cordoglio sui social. C’è chi riporta alla mente i "tanti anni insieme del coro della Misericordia, e quanti ricordi. Un pezzo di vita vissuta che se ne va. Ma resterà per sempre nella nostra memoria e nel nostro cuore". E "amico straordinario, sempre pronto ad aiutare tutti, persona meravigliosa", a cui oggi Castelfiorentino renderà il giusto omaggio.

