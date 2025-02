Addio a Maria Luisa Arfaioli: "Un pezzo di storia castellana"

La comunità di Castello piange Maria Luisa Arfaioli, già vedova di Silvano Macchi scomparso una decina di anni fa. "Maria Luisa aveva 92 anni, tanti anni trascorsi nella storica pasticceria Macchi, in questo triste giorno voglio vederla ancora alla cassa a servire i clienti bella gentile ed elegante – scrive in un post Fb, Alessandro Verdiani –. Alla famiglia, e in particolare alle figlie Alessandra e Letizia, le più sentite condoglianze da parte della popolazione".

In tanti, del resto, la ricordano ancora dietro al bancone della pasticceria Macchi: "Un’attività storica nata agli inizi del ’900, precisamente nel 1921 – rammenta lo stesso –: nella via Palestro, ora corso Matteotti, i Macchi aprirono un bar drogheria, poi nel 1927 con l’amico Danilo Cresci si trasferirono in via Garibaldi iniziando appunto l’avventura come pasticceri. La ditta è sempre stata gestita a conduzione familiare, conquistando molti riconoscimenti per le sue bontà".

Ieri al santuario di Santa Verdiana l’ultimo saluto alla signora Arfaioli.