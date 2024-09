Addio a don Carlo Delli. Comunità in lutto per il decano dei preti

Aveva spento 100 candeline a febbraio dello scorso anno, un traguardo importante nel segno della fede e dell’impegno verso il prossimo. Si è spento a Firenze don Carlo Delli, ospite del Convitto Ecclesiastico, già parroco di Santa Maria a Sammontana, frazione di Montelupo. Ed è proprio la comunità montelupina che oggi lo piange. Nato nel 1923, coi suoi 101 anni era il decano dei preti della diocesi di Firenze. Per dare l’ultimo saluto al parroco, ieri, il rito delle esequie celebrato alle 15 alla pieve di San Giovanni Evangelista a Montelupo dall’arcivescovo Gherardo Gambelli. Dopo una vita dedicata al sacerdozio nella parrocchia di Soiana, a Terricciola, in provincia di Pisa, don Delli è arrivato a Sammontana dove è rimasto per un ventennio, rimanendo legato a tantissimi fedeli. Conosciuto, amato e apprezzato dai suoi parrocchiani, Delli si è dedicato all’insegnamento nelle scuole medie di Montelupo mostrandosi sempre aperto, moderno e in continuo dialogo coi giovani. Tra chi lo ricorda, l’assessore monelupino Simone Peruzzi. "Il suo secolo di vita è stato speso al servizio della comunità, come sacerdote e come insegnante. Non si è mai risparmiato nel cercare di indirizzare generazioni di giovani verso il bene".

Y.C.