Addio a Beppe. Era il ’nonno’ dei volontari

Un dolore profondo per la comunità di Montaione. Ieri se n’è andato Beppe Campinoti, storico volontario della Misericordia, conosciutissimo e amato da tutti in paese. Tanti i messaggi di cordoglio che si stringono alla famiglia e ricordano Beppe con affetto. "Siamo vicini alla famiglia Campinoti – si legge in un messaggio diffuso dalla Misericordia di Montaione Odv –. Pensare che non sei più qui con noi, che non possiamo più chiacchierare, ridere, scherzare, ci fa sentire tristi, però sappiamo che ti possiamo sempre trovare, in ogni momento, nei nostri pensieri, nei ricordi di tanto tempo passato insieme alla Misericordia. Ormai da tanti anni ti chiamavamo nonno Beppe, il nonno di tutte le volontarie e i volontari della Misericordia di Montaione. Un volontario che tutti avrebbero voluto avere. Una persona che si è dedicata all’amore per la vita e per il prossimo. La tua umanità, la tua cordialità, la gentilezza, il rispetto, sono un esempio per ognuno di noi.

Ti sei dedicato alla tua comunità, Montaione, senza mai voler ringraziamenti o riconoscimenti. Tanta è la ricchezza che ci hai trasmesso, ora tocca a noi fare tesoro dei tuoi insegnamenti. Ci mancherai tanto Beppe". Commosso anche il ricordo del sindaco Paolo Pomponi. "Quanti ricordi evoca in moltissimi montaionesi, soprattutto nei più adulti, la figura di Beppe, con il suo storico negozio alla “porta piccina” e come barista del “bar di Rino” (suo fratello).

Montaione perde oggi un “pezzo” importante della sua comunità, da oggi siamo più poveri. A David, a mamma Carla e a tutti i familiari le più sentite condoglianze".