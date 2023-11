Addetto alla contabilità. È necessaria esperienza

Azienda di Cerreto Guidi ricerca impiegato ufficio amministrativo senior da inserire in organico. La figura svolgerà mansioni come: operazioni contabili, adempimenti fiscali, liquidazioni Iva periodiche, certificazioni uniche, chiusura del bilancio annuale con rilevazione ammortamenti, rate, pagamenti F24, esaminazione e predisposizione contrattualistica, gestione presenze personale e controllo buste paga. Il contratto è a tempo indeterminato, in modalità full time. La risorsa deve avere un’esperienza di 5 anni e un diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico commerciale o una laurea in economia aziendale. Richieste anche conoscenze informatiche, nello specifico del programma LibreOffice, e patente di tipo B. E’ preferibile che il candidato abbia una buona padronanza dell’inglese. Candidature fino al 23 novembre sul portale di Toscana Lavoro.