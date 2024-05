"Abbiamo bisogno di crescere un po’"

"Non abbiamo subito goleade e questa è una nota positiva – sottolinea coach Stefano Carboncini –, soprattutto grazie all’impegno dei due nostri portieri, Mirco Mercuri per primo ma anche Emanuele Bagni". L’allenatore poi guarda al futuro. "La squadra ha bisogno di maturare per riuscire a portare a casa qualche vittoria contro le squadre più forti – conclude –, ma questa è già stata una bella esperienza, tanto che i ragazzi sono voluti rimanere a vedere anche la finale tra Asiago e Civitavecchia, vinta da quest’ultima al secondo tempo di overtime".