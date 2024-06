A veglia insieme. Si comincia oggi al Centro I Lecci

Cene, concerti, laboratori, degustazioni con al centro della scena alcune aziende del territorio. È tutto pronto a Montespertoli per un’altra edizione, la tredicesima, di "A veglia sulle aie", progetto nato per promuovere il territorio e diffondere i prodotti a filiera corta. Saranno sette le realtà protagonista che tra giugno e luglio accompagneranno i visitatori, ognuna per una intera settimana, alla scoperta della Toscana più bella: quella del buon cibo, del buon bere e dello stare insieme in armonia. Durante la propria settimana, le aziende agricole apriranno al pubblico tutti i giorni con un orario minimo che va dalle 18.30 alle 23, offrendo ogni giorno ai visitatori un ricco programma di intrattenimento tra degustazioni, visite guidate alle cantine, cene e piccoli spettacoli, oltre a laboratori sui mestieri agricoli e attività per i più piccini, con prezzi popolari. Una sorta di rievocazione dell’antica tradizione delle veglie toscane, nelle aie dei poderi per stare insieme, immersi nella natura, intorno a un tavolo e un bicchiere di vino. Ad aprire le danze sarà però il Centro per la cultura del vino "I Lecci", gestito dai due giovani Lorenzo Verdiani e Niccolò Oropallo, che stasera inaugurerà l’edizione del 2024 con una gustosa cena organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Montespertoli. Oltre agli appuntamenti enogastronomici di ogni sera, gli appuntamenti da segnare per questa prima settimana della rassegna sono venerdì prossimo con la musica dal vivo, sabato con la proiezione della partita degli Europei dell’Italia contro l’Albania e lunedì prossimo 17 giugno con una passeggiata per il territorio organizzata dalla Pro Loco di Montespertoli. Per la seconda tappa, invece, dal 19 al 25 giugno ci si trasferisce alla Fattoria La Leccia in località Botinaccio. Per consultare il programma completo della manifestazione è comunque possibile visitare il sito web vegliedimontespertoli.it., dove sono elencati anche tutti i riferimenti di ciascuna azienda partecipanti per prenotazioni o informazioni sulle varie iniziative.