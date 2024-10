A spasso nella piccola oasi naturale

EMPOLI

Nuovo appuntamento all’area naturale protetta di Arnovecchio, dove domenica dalle 9 alle 11 è in programma la visita a tema "Birdgardening, arbusti per la fauna selvatica". Sarà l’occasione per conoscere meglio gli arbusti e le attrezzature per il birdgarden, ma non mancherà come una sosta ai capanni lungo il percorso per l’osservazione degli uccelli acquatici presenti nel lago. Per questo è consigliato presentarsi muniti di binocolo. L’obiettivo è di passare da un verde puramente ornamentale al recupero delle funzioni ecologiche del giardino, che grazie ad accorgimenti ed attrezzature come le mangiatoie e i nidi artificiali può diventare una piccola oasi di biodiversità. E l’area di Arnovecchio è un’oasi naturalistica che può essere considerata a tutti gli effetti un esempio di birdgarden: lungo il sentiero sono infatti stati piantumati arbusti appartenenti a specie autoctone (biancospino, sanguinello, prugnolo e berretta da prete), scelti fra quelli che in autunno-inverno producono frutti graditi agli uccelli e ai piccoli mammiferi del bosco. La visita è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione, scrivendo una mail a [email protected] con nominativo, numero dei partecipanti e un recapito telefonico. L’escursione sarà condotta da una guida ambientale qualificata.