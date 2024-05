A Serravalle aprono Sick Chapa e Hso

EMPOLI

Tutto pronto al parco di Serravalle, presso l’area ristoro Green Bar, per il primo appuntamento di "Spring Sound festival", la kermesse musicale organizzata per la prima volta ad Empoli dalle associazioni Jump Live e Il Contrappunto, in collaborazione con SintesiMinerva cooperativa sociale. I primi ospiti saranno domani sera alle 21 i Sick Chapa e gli Hso (nella foto), giovani musicisti che porteranno freschezza, passione per la musica, Gen Z, linguaggi che uniscono, spensieratezza. Hso è una band formata da quattro componenti, tutti classe 2002. Il loro stile è influenzato da un sound pop/punk dei primi anni 2000 unito alla freschezza ed al linguaggio della Gen Z a cui appartengono. Mentre Cosimo Caparrini (Sick Chapa) e Vittoria Taddei (Vittoria) sono un gruppo che nasce grazie alla forte amicizia e passione per la musica. Insieme hanno creato il primo album chiamato “Check-in”. Un lavoro che porta con sé un messaggio di libertà, spensieratezza e uguaglianza, con il compito di essere uguali tra le diversità. Da domani a domenica prossima saranno quindi quattro giorni di musica live, gusto, spettacoli di magia, dance per tutte le età, ma soprattutto artisti che hanno fatto la storia della musica italiana con una sottolineatura doverosa per i gruppi musicali emergenti che apriranno la manifestazione. L’ingresso è gratuito.