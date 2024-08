A Montespertoli un week-end a tutta birra

Due serate all’insegna della Baviera già programmate per i primi giorni del mese prossimo, fra proposte gastronomiche e musica, per rafforzare ulteriormente il legame fra due realtà gemellate. E’ quanto promette la trentunesima edizione di "Appuntamento con la Birra", organizzato come di consueto dall’Associazione Gemellaggi Montespertoli con il patrocinio del Comune. L’evento che prenderà il via il 6 settembre prossimo presso il parco urbano (per chiudersi la sera successiva) e nato nel contesto degli scambi culturali con la città gemellata di Neustadt an der Aisch, si rivolge in primis agli amanti della birra e della cultura bavarese. "Una tradizione che, anno dopo anno, continua a regalare momenti di gioia e condivisione", l’ha definita il presidente dell’associazione Giuseppe Statello. L’inizio ufficiale della rassegna è fissato per le 19 di venerdì 6 con la classica apertura del primo barile di birra, seguita dall’apertura degli stand gastronomici che resteranno aperti fino all’1. E sabato 7 è prevista la replica, con i banchi gastronomici in piena attività dalle 18 a mezzanotte. I partecipanti avranno l’opportunità di degustare prodotti tipici della città (e della cultura gastronomica) tedesca come "bratwurst", "weisswurst" e brezel, accompagnati dalla birra servita nei tradizionali boccali di vetro. La manifestazione sarà infine accompagnata dalla musica dal vivo del complesso musicale "Spritz Band", che animerà entrambe le date con un repertorio che spazierà dai brani tradizionali a quelli più moderni. "L’appuntamento con la birra rappresenta un importante momento di incontro tra le comunità di Montespertoli e Neustadt an der Aisch – ha commentato l’assessore ai gemellaggi Alessandra De Toffoli - e rafforza i legami di amicizia e di cooperazione tra i due paesi. L’evento è parte integrante degli scambi culturali che, ormai da oltre tre decenni, uniscono le nostre due realtà"