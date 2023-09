A corsa o a piedi per solidarietà: Tutto pronto per il ’Trofeo Neri’ a Gambassi Terme

Conto alla rovescia per la 15esima edizione del “Trofeo Riccardo Neri”, gara Podistica e passeggiata a Gambassi Terme in memoria di Riccardo Neri, il giovane calciatore promessa della

Juventus che a soli 17 anni ha perso la vita insieme al compagno di squadra Alessio Ferramosca per un tragico evento durante un allenamento nel centro sportivo di Vinovo a Torino. Era il 15 dicembre 2006. L’appuntamento con il sentito evento, organizzato come sempre dall’ associazione “Riccardo Neri & Alessio Ferramosca“ con la preziosa collaborazione dell’Atletica I’Giglio di Castelfiorentino, il Comitato Uisp Empoli Valdelsa, la Palestra Oasi di Certaldo ed il Circolo Arci Casenuove di Gambassi Terme, è per domenica prossima 10 settembre. Il Trofeo è divenuto ormai un appuntamento annuale per gli appassionati di atletica, ma anche per tutti coloro chi intendo passare una mattinata all’area aperta passeggiando nella bella campagna toscana.

Per quanto riguarda la gara competitiva di 10,800 chilometri, la partenza è fissata presso il campo sportivo di Case Nuove di Gambassi Terme alle ore 9.15. Contemporaneamente prenderà il via anche la passeggiata di 5 o 10,800 chilometri aperta a tutti. Al termine della competizione si terranno poi le premiazioni con numerosi riconoscimenti ed un ricco buffet offerto per ringraziare tutti i partecipanti che con la loro presenza sostengono i progetti di solidarietà dell’associazione per i bambini malati e le loro famiglie. L’associazione “Neri-Ferramosca“, nata per tenere vivo il ricordo di Riccardo ed Alessio e rivedere il loro sorriso nei bambini che riesce ad aiutare, si augura anche quest’anno di vedere una nutrita partecipazione per condividere ed onorare la memoria di due sfortunati ragazzi.