"80 anni libera" prosegue con il focus sulla Casa del popolo

Prosegue l’attività della Casa della Memoria di via Livornese, civico 46, nel quartiere di Santa Maria, che è già diventata palcoscenico speciale per il cartellone di iniziative dedicate alle storie e alle memorie dalla Liberazione di Empoli che prende il nome di "80 anni libera". Il 30 ottobre grande successo per l’evento con Nicoletta Verna che ha permesso di allargare lo sguardo su un’altra provincia, quella di Forlì, la città natale dell’autrice e anche di Redenta, la protagonista del romanzo "I giorni di vetro".

La rassegna si chiuderà il 13 novembre con il documentario "Mattone su mattone - storie, immagini e racconti dalle Case del Popolo". Il cartellone è organizzato con il patrocinio del Comune di Empoli e la partecipazione di Aned Empolese Valdelsa, Anpi sezione di Empoli, Arci comitato territoriale Empolese Valdelsa Aps e la biblioteca Fucini.