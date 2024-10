La Sr429 sotto sequestro dopo l'incidente mortale: “Ripristinare la viabilità”

Castelfiorentino, 17 ottobre 2024 – «L’assenza di risposte chiare riguardo le tempistiche per il dissequestro sta alimentando il malcontento tra i cittadini e le imprese. Occorre un intervento immediato, sia per superare le criticità tecniche e amministrative che ostacolano la riapertura completa della strada, sia per implementare soluzioni temporanee che migliorino la gestione del traffico». Lo ha detto il consigliere regionale Enrico Sostegni a proposito della «questione 429», annunciando di aver presentato un’interrogazione in consiglio regionale per chiedere al presidente Eugenio Giani se e in che modo la Regione intenda attivarsi in «ogni sede utile affinché si giunga in tempi celeri a ristabilire la piena funzionalità della strada regionale, superando definitivamente i disagi per la comunità e per le imprese che operano nell’area interessata».

Sostegni ha quindi chiesto alla giunta regionale di coordinarsi con la Città Metropolitana di Firenze e con tutte le autorità competenti per risolvere definitivamente la situazione di stallo venutasi a creare ormai dallo scorso agosto, alla luce del sequestro di settecento metri circa di corsia all’altezza di Petrazzi disposto dalla procura per nuove indagini sulla morte del giovane Lorenzo De Luca (scomparso nel 2022 a causa di un incidente). Il consigliere regionale dell’Empolese Valdelsa propone un’ulteriore estensione dei movieri (comunque già potenziati lunedì scorso, ndr) per ridurre ulteriormente l’impatto del provvedimento.

«La proroga di queste misure sta causando un impatto devastante sulle attività produttive e commerciali che dipendono dalla viabilità per il trasporto di merci – ha concluso Sostegni - è fondamentale arrivare al più presto al dissequestro del tratto stradale e al ripristino della circolazione regolare».

Il senso unico alternato nel tratto di strada che ormai da oltre un mese ha catalizzato l’attenzione delle amministrazioni di Castelfiorentino (in primis), Certaldo e Gambassi, con i sindaci che hanno più volte ricordato le numerose segnalazioni da parte di cittadini ed imprese a proposito del traffico e dei tempi di percorrenza drasticamente allungatisi, sarà valido almeno sino al prossimo 30 ottobre (con ulteriore possibilità di proroga sino al 14 novembre successivo). A meno che la procura non opti per il dissequestro. Sotto quest’ultimo profilo, però, ad oggi non sembra esserci alcun tipo di riscontro in merito alle tempistiche.

G.F.