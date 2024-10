Corsia chiusa sulla Sr 429. Proroga in arrivo

Finché la procura non revocherà il sequestro, la Città Metropolitana rinnoverà l’ordinanza ogni quindici giorni. La Metrocittà ha fatto sapere che da domani, il servizio dei movieri – da lunedì a venerdì – passerà da cinque a otto ore, aggiungendo il periodo 12-15 ai due attuali 7.30-10.30 e 17-19. E l’amministrazione di Castelfiorentino sta confrontandosi con l’avvocatura per chiedere un incontro con il procuratore esteso ai sindaci dei Comuni della Valdelsa interessati direttamente o indirettamente dalla chiusura della corsia della 429 a Petrazzi, per fare il punto sul dissequestro. Sono gli ultimi sviluppi in termini di viabilità relativi all’arteria che nelle ultime settimane ha più volte fatto parlare di sé. Se due giorni fa è stato effettuato il secondo intervento di rimozione dell’autoarticolato rimasto bloccato sulla rotatoria di Dogana in direzione Empoli, a tenere banco sono i settecento metri di corsia sequestrati ormai dallo scorso agosto nei pressi del ponte di Pesciola per consentire lo svolgimento delle indagini sulla morte del giovane Lorenzo De Luca.

La prima proroga scadeva proprio domani e a oggi si va con decisione verso il rinnovo dell’ordinanza di chiusura sino al 30 ottobre prossimo, a meno che la procura non disponga il dissequestro (per un’ipotesi che attualmente appare remota). Ed è anche per questo che il sindaco Francesca Giannì ha richiesto un nuovo incontro, coinvolgendo magari anche i sindaci di Certaldo e Gambassi che nelle scorse settimane hanno fatto presente come la chiusura impatti in termini di traffico anche sui rispettivi territori.