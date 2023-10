"40 anni dopo: a Montelupo Fiorentino, cena con la maestra Iris Belli"

Tutti intorno allo stesso banco, anzi, alla stessa tavola dopo 40 anni. E’ stata una rimpatriata emozionante quella organizzata dagli ex alunni delle elementari di Fiabbiana, Montelupo Fiorentino. La classe 1973 ha messo in piedi una festa a sorpresa per la maestra Iris Belli: al ristorante Sciabolino di Empoli fiori, ricordi e 82 candeline da soffiare per la gioia dell’anziana empolese, che certo non si aspettava un compleanno tanto partecipato. "Non è stato facile essere tutti presenti ma la maggior parte di noi hanno preso parte a questo pranzo emozionante - racconta Vanessa Allegranti, una delle ex alunne - Se oggi, da adulti, i componenti del gruppo sono sempre affiati è merito della maestra che ha saputo trasmetterci il valore dell’amicizia".

Tra una portata e l’altra, l’occasione per raccontarsi e tornare indietro nel tempo tra aneddoti e memorie. "Al taglio della torta la maestra, la nostra Sophia Loren, come la chiamavamo per la somiglianza con l’attrice - racconta il gruppo - si è commossa. E’ stato bello ascoltare i suoi racconti e aggiornarla sui nostri successi lavorativi e professionali, realizzati anche grazie ai suoi insegnamenti".

E c’è già un secondo appuntamento. Il prossimo pranzo sarà a casa della maestra Iris, pronta a cucinare per tutti i suoi bambini cresciuti le ricette toscane di una volta.

