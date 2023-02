Ciclismo: stoccata vincente di D'Aniello nel Gran Premio La Torre

La vittoria di Immanuel D'Aniello (Foto R .Fruzzetti)

Torre di Fucecchio,26 febbraio 2023 - Un pomeriggio da tregenda con appena tre gradi di temperatura, pioggia, freddo ed un vento impetuoso sul circuito a Torre di Fucecchio, hanno provocato una selezione impietosa tra i 140 atleti in gara in questo 61° Gran Premio-Memorial Simonetto Campigli riservato ai dilettanti élite e under 23 ed organizzato dall’U.C. La Torre 1949 capitanata dalla famiglia Testai, con Rino ed i figli Simone e Alessandro, con il proverbiale impegno e tanta passione. Al termine dei 26 giri di 3 Km e 900 metri il successo è stato ottenuto dal ventunenne salernitano di Angri, Immanuel D’Aniello della Trevigiani Energiapura che è stata la protagonista della gara. Infatti il successo di D’Aniello è stato il frutto di una fuga di 60 km del suo magnifico compagno di squadra Matteo Zurlo (con lui ha viaggiato per 25 km anche Nespoli). L’atleta veneto di Bassano del Grappa che ha dovuto cambiare anche la bici per problemi meccanici perdendo secondi preziosi, è stato raggiunto all’inizio del giro conclusivo da 4 inseguitori tra i quali appunto D’Aniello rimasto in ultima posizione avendo il compagno di squadra in fuga. Così giunti a 500 metri dal traguardo quando la strada saliva leggermente prima del traguardo in Piazza S.Gregorio, D’Aniello allungava guadagnava 30 metri e riusciva a resistere al tentativo di rimonta di Milan.

Una zampata finale decisiva e per la Trevigiani Energiapura i conti sono tornati con il successo del corridore salernitano e il quinto posto di uno stupendo Zurlo che nel finale ha mollato dopo essere stato applaudito protagonista. Buone le prove di Zamperini e Romele e tra i toscani il migliore Nencini, che ha mollato nel finale, e Di Felice, entrambi nei primi cinque anche ieri nella Firenze-Empoli della Maltinti.

Prima del via dato dal sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, presente anche Elisabetta Nencini, il presidente del Comitato Regionale Toscana Saverio Metti, e il noto DJ Franscesco Scavo la benedizione agli atleti schierati da parte del parroco di Torre, Don Castello Nzaba. Da parte dell’U.C. La Torre il grazie agli sportivi presenti che hanno sfidato condizioni meteo impossibili e agli sponsor che hanno consentito di mettere in scena nuovamente una gara che vanta un albo d’oro illustre.



ORDINE DI ARRIVO: 1)Immanuel D’Aniello (Trevigiani Energiapura) Km 101,4, 2h36’30”, media Km 38,875; 2)Matteo Milan (CTF Friuli); 3)Edoardo Zamperini (Zalf Euromobil); 4)Alessandro Romele (Colpack Ballan); 5)Matteo Zurlo (Trevigiani Energiapura) a 40”; 6)Tommaso Nencini (Hopplà Petroli Firenze) a 1’38”; 7)Francesco Di Felice (Maltinti Banca Cambiano) a 1’55”; 8)Maicol Comin (Solme-Olmo) a 2’43”; 9)Tyler Hannay (Mastromarco Sensi Nibali); 10)Leonardo Giani (Overall Tre Colli) a 2’52”. Partiti 140, arrivati 24.