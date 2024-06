Una guida al femminile per l’ospitalità in cantina

Violante Gardini Cinelli Colombini (nella foto) è stata nominata nuova presidente nazionale del Movimento turismo del vino (Mtv). Questa scelta è dovuta a una lunga esperienza personale maturata nel settore e sostenuta dalla passione per il mondo della viticoltura. Un passione ereditata dalla famiglia, da sempre legata al mondo enogastronomico. Cinelli Colombini vanta anche professionalità e una forte determinazione. Una presidenza che torna in Toscana dopo la guida abruzzese di Nicola D’Auria e che rappresenta un ritorno alle origini. Fu proprio la mamma di Violante, Donatella Cinelli Colombini a ideare e a guidare per prima l’associazione che dal 1993 promuove la cultura dell’ospitalità in cantina e che ha cambiato il modo di vivere il vino da parte degli appassionati. Oggi la presidente decide di lavorare nel segno della tradizione e della creatività.