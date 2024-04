Sciopero 11 aprile in Toscana, disagi in vista. Ecco chi si ferma e perché

Firenze, 3 aprile 2024 - Giovedì 11 aprile è in programma lo sciopero nazionale di quattro ore indetto da Cgil e Uil, che interesserà il settore privato. Obiettivi e ragioni della mobilitazione: zero morti sul lavoro, una giusta riforma fiscale, un nuovo modello sociale e di fare impresa. Nell'occasione a Firenze, all’auditorium al Duomo, in via de' Cerretani 54 rosso, dalle 9.30 alle 13, si terrà l'assemblea regionale di Cgil e Uil Toscana. L'apertura è affidata al segretario generale Uil Toscana, Paolo Fantappiè, le conclusioni a Rossano Rossi, segretario generale della Cgil Toscana.

Possibili disagi nei trasporti

Come si legge sul sito del ministero dei Trasporti, lo sciopero interesserà i trasporti ferroviari, nella fascia oraria dalle 9.01 alle 12, gli autobus urbani ed extraurbani secondo le modalità territoriali che saranno comunicate da Autolinee Toscane, il trasporto marittimo, per le prime quattro ore del turno, e autostrade Anas le ultime quattro ore del turno.