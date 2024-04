Contratto da rinnovare. Sit in di protesta dei lavoratori grossetani

Hanno incrociato le braccia anche i lavoratori grossetani, che hanno aderito allo sciopero indetto da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil per protestare contro il mancato rinnovo del contratto da parte di Federdistribuzione. Davanti al punto vendita di via del Sabotino a Grosseto, oltre 40 lavoratori hanno partecipato al sit-in di protesta concertato dalle organizzazioni sindacali in tutta Italia. Nelle aziende, interessate si è registrata un’adesione da parte del 30% circa dei lavoratori.