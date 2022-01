Roma, 8 gennaio 2022 – Un mese ricco di adempimenti e scadenze quello di gennaio: dal versamento dei contributi per colf e badanti, al ravvedimento operoso dell'acconto Iva, fino, il 31 gennaio, alla fine dell'obbligo di indossare le mascherine all'aperto. Queste le principali date da segnare sul calendario.

10 gennaio

I datori di lavoro domestico sono chiamati a versare entro lunedì 10 gennaio la quarta rata dei contributi Inps 2021 per colf e badanti. I versamenti possono essere effettuati tramite il 'portale dei pagamenti' di Inps, in una delle tabaccherie aderenti al circuito Reti Amiche (elenco su www.tabaccai.it), con l'avviso di pagamento PagoPa, scaricabile e stampabile dal Portale dei pagamenti

26 gennaio

Il 26 gennaio 2022 scade il ravvedimento operoso dell'acconto Iva relativo all'anno 2021 per chi non lo ha effettuato, o effettuato in misura insufficiente, entro il 27 dicembre 2021. Si tratta di ravvedimento breve, quindi con sanzione ridotta ad un decimo del minimo, più la maggiorazione degli interessi legali. Il pagamento va effettuato tramite modello F24 con i codici tributo 1991 (interessi sul ravvedimento – Iva), 6013 (versamento acconto per Iva mensile), 6035 (versamento Iva acconto), 8904 (sanzione pecuniaria Iva).

28 gennaio

E' fissata al 28 gennaio, alle ore 20, la scadenza per iscrivere i propri figli alle classi prime della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado statale.

31 gennaio

Tre le scadenze che cadono l'ultimo giorno del mese.

Canone Rai

Chi non ha televisione in casa può richiedere l'esonero dal pagamento del canone Rai, che ammonta a 90 euro l'anno. Entro appunto il 31 gennaio è possibile presentare domanda all'Agenzia delle Entrate. E' possibile farlo anche entro il 30 giugno, ma in questo caso l'esonero è riconosciuto solo per il secondo semestre dell'anno. Per informazioni, consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate.

Bollo auto

Il 31 gennaio è l'ultimo giorno anche per pagare il bollo auto per i veicoli che sono stati immatricolati nel mese di dicembre.

Mascherine e discoteche

Decadono alcune nome contenute nel decreto legge 221 del 25 dicembre scorso: dal 1 febbraio, infatti, salvo diverse disposizioni, non è più obbligatorio indossare mascherine all'aperto e riaprono discoteche e sale da ballo.