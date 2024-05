Robotica e intelligenza artificiale: "Avanti nel rispetto dei temi etici"

di Gabriele Masiero

PISA

"L’Intelligenza artificiale è il maxi trend che spinge la crescita della robotica ed è una delle nuove tecnologie che determina competitività. Di fronte all’Ai e alle nuove tecnologie non possiamo mettere la testa sotto la sabbia né avere paura, ma è altrettanto importante stabilire delle regole che rispettino alcuni temi etici". Sceglie la platea del Festival della Robotica di Pisa la vicepresidente di Confindustria, Lucia Aleotti, per la sua prima uscita con il nuovo incarico. "Sta arrivando una grande onda - ha aggiunto - che noi dobbiamo surfare per arrivare a vincere la sfida ed essere realistici sulle opportunità che le nuove tecnologie offrono per l’occupazione". D’altra parte, secondo Aleotti "calo demografico e natalità sono temi che vanno affrontati e chiedono soluzioni: in alcuni settori c’è una distanza del 50% tra richiesta e domanda di lavoratori e le nuove tecnologie sono occasioni da sfruttare e noi imprenditori dobbiamo coglierle per rendere le nostre imprese più competitive sulla scena globale". Concetti che si sposano in pieno con la filosfia del festival, visto che il direttore scientifico Mauro Ferrari, lo ha presentato come "un’occasione per avvicinare le persone al mondo della robotica e il risultato del sistema Pisa: una città di piccole dimensioni con tre Atenei d’eccellenza, un grande ospedale e importanti centri di ricerca". Per tre giorni, dunque, Pisa si è trasformata in RoboTown, la capitale italiana della robotica e dell’innovazione con decine di esposizioni di robot e laboratori per bambini, simulatori chirurgici e automobilistici, convegni e proiezioni cinematografiche e demo interattive. "La robotica - ha assicurato il sindaco pisano, Michele Conti, migliorerà la qualità della vita non solo della città ma di tutto il mondo, come dimostrano i passi in avanti fatti in moltissimi campi del sapere. La sfida dei prossimi anni è mettere al centro la città con tutto il suo sapere e la robotica può essere il modo per portare Pisa nel mondo". Secondo il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, "il cogito ergo sum non deve essere mai soverchiato dalle macchine, ma oggi l’intelligenza artificiale è inserita in una dimensione di ottimismo: l’innovazione va vista con fiducia e dobbiamo creare strumenti di cui saremo padroni, per questo è importante vedere il Festival della Robotica, che si colloca da protagonista nel dibattito pubblico con un’ottica divulgativa per tutti". "La buona politica - ha concluso Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale - consiste nel trasformare le innovazioni, come la robotica, l’intelligenza artificiale e i big data, in opportunità di sviluppo, crescita e lavoro per tutti".