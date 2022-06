Pagamento con carte di credito e bancomat, cosa cambia dal 30 giugno

Roma, 13 giugno 2022 – Multa a chi non accetta pagamenti elettronici. Questa la novità che scatterà a partire dal 30 giugno 2022. Se infatti l'obbligo di avere il Pos, anche per i professionisti, è in vigore dal 1 gennaio 2014, la sanzione non è prevista. Lo sarà, appunto dal 30 giugno e sarà di 30 euro, più il 4 per cento del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico. Non è prevista una soglia minima dalla quale scatta la multa.

L'entrata in vigore della multa, prima prevista dal 1 gennaio 2023, è stata anticipata dal decreto legge 34 del 2022 al prossimo 30 giugno. L'obbligo di accettare pagamenti elettronici riguarda i commercianti, ma anche professionisti e tassisti.