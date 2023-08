LuisaViaRoma, Andorlini è il nuovo amministratore delegato

Firenze, 31 luglio 2023 - Andrea Panconesi, fondatore e presidente di LuisaViaRoma, ai primi di giugno lo aveva annunciato: “Vedrete, presto di saranno cambiamenti in azienda e io voglio ricominciare ad occuparmi di tutto”, disse. Detto fatto: è di oggi l’annuncio di Tommaso Maria Andorlini come nuovo amministratore delegato dell’azienda che è uno dei primi motori della vendita on line della moda nel mondo, faro per i modaioli e testimonianza di vero valore stilistico.

Il manager e imprenditore fiorentino, classe 1979, raggiunge così LuisaViaRoma forte di una esperienza ventennale nel settore, e dal 2020 alla guida di FFW e SOTF, aziende da lui fondate e attive nel retail sia fisico che digitale. Una esperienza che ha certo contribuito alla scelta di Andrea Panconesi che gli ha dato la sua fiducia già dallo scorso 27 luglio, data di assunzione dell’incarico di Ceo. Andorlini prende così il posto di Alessandra Rossi, che ha guidato LuisaViaRoma come Ceo dal momento dell’arrivo del fondo Style Capital nell’azienda fiorentina e internazionale nell’ottobre 2021 con l’ingresso al 40% nel capitale.

Ora la nomina di Tommaso Maria Andorlini si allinea con la visione a lungo termine e la strategia di crescita di LuisaViaRoma. Unendo le forze con il manager e imprenditore fiorentino l’azienda punta a consolidare la posizione di leadership nel mercato fashion/luxury e sfruttarne le sinergie a vantaggio dei clienti e partner

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Tommaso nella famiglia LuisaViaRoma – dice Andrea Panconesi - Questa acquisizione rappresenta un'opportunità strategica per unire i nostri punti di forza e creare un nuovo punto di riferimento nel settore digital/fashion. I valori condivisi e le competenze complementari apriranno la strada a nuove entusiasmanti possibilità e sfide".

Anche il maager fiorentino esprime la sua soddisfazione: "Sono onorato ed entusiasta di entrare a far parte di LuisaViaRoma come nuovo CEO. Questa azienda ha una forte eredità di innovazione ed eccellenza e non vedo l'ora di lavorare con il team per esplorare nuove frontiere", ha detto Tommaso Maria Andorlini.