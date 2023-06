Luglio, debutta la carta risparmio spesa. Tutte le date da ricordare

Firenze, 29 giugno 2023 – Luglio, tempo di mare e vacanze, ma anche di scadenze, fiscali e non. Debutta questo mese la carta risparmio spesa destinata alle famiglie più povere, mentre è slittato a settembre il pagamento della prima (o unica rata) della rottamazione quater. Ecco le date da segnare sul calendario.

1 luglio

E' il giorno in cui vanno versati i contributi trimestrali per colf, badanti e collaboratori domestici. Il versamento può essere effettuato con il sistema PagoPa: online oppure negli uffici postali o ancora con il sistema Sisal Mooney.

Il 1 luglio scatta anche la possibilità di presentare le domande per richiedere l'esenzione del pagamento del canone tv per tutto il 2024. La domanda di esonero, per chi non ha la tv in casa, va inoltrata entro il 31 gennaio 2024.

3 luglio 2023

E' l'ultimo giorno utile per richiedere il rimborso del bonus da 50 euro per occhiali e lenti a contatto acquistati entro il 4 maggio 2023. La richiesta va fatta tramite l'apposita piattaforma www.bonusvista.it. Il contributo va ai componenti delle famiglie con Isee fino a 10mila euro. Se ancora non si è effettuato l'acquisto, tramite lo stesso portale è possibile richiedere un voucher, che può essere poi speso entro 30 giorni dall’emissione e fino al 31 dicembre 2023.

17 luglio

Essendo festiva la giornata del 16 luglio, questo mese i pagamenti delle scadenze fiscali vanno fatti entro il 17 luglio. In particolare, i contribuenti sono tenuti a versare l'Iva mensile di giugno, i versamenti dei contributi Inps sia per i lavoratori dipendenti che autonomi, la Tobin tax, l'imposta sugli intrattenimenti per le attività svolte nel mese di giugno 2023. Inoltre, i sostituti di imposta devono versare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi del reddito da lavoro dipendente.

18 luglio

E' la data in cui i beneficiari della carta risparmio spesa per l'acquisto di generi di prima necessità nei negozi convenzionati inizieranno a ricevere dal Comune la comunicazione con le modalità di ritiro della postepay. Per ottenere la carta non si deve presentare domanda, è il Comune di residenza che, incrociando i dati forniti da Inps, stilerà la lista degli aventi diritto.

31 luglio

Chi non ha addebitato sulla fattura dell'energia elettrica il canone Rai, e sceglie il pagamento semestrale, deve saldare la seconda rata dell’importo di 45,94 euro entro il 31 luglio. In caso di pagamento trimestrale, il 31 luglio dovrà pagare la terza rata, pari a 23,39 euro.