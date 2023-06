Lucca regina d'Italia per il caro affitti, ecco perché

Firenze, 6 giugno 2023 – Lucca regina d'Italia per il caro affitti. Più di Milano, più di Firenze. Com'è possibile che per prendere in affitto un appartamento nella provincia lucchese si paghino, di media, 30,5 euro al metro quadrato, che si traducono, per soli 50 metri quadrati di casa, in 1.500 euro da sborsare ogni mese?

Secondo Idealista, il portale che incrocia la domanda e offerta sul mercato immobiliare, ci sono una serie di motivi. “Poche case disponibili in affitto, a fronte di una domanda – spiegano da Idealista - che sulla città di Lucca e nei dintorni, specie Borgo a Mozzano, Capannori, Altopascio, è piuttosto importante”.

“Oltre all'attrattività legata al turismo – proseguono – esiste in questo momento un'utenza che cerca immobili per un affitto classico, il 4+4, ma non li trovano. Di contro, i proprietari in questa fase tendono ad alzare i prezzi, probabilmente anche coscienti del fatto che le case scarseggiano”. Non solo. “I proprietari, visto che hanno tantissime richieste, si possono permettere di selezionare gli inquilini, per scegliere quello che dà più garanzie di pagare l'affitto”, concludono da Idealista.

C'è però un'altra ragione, o meglio, un territorio che nello specifico fa salire i prezzi della provincia di Lucca. “E' la Versilia, ma direi in particolare Forte dei Marmi, che alzano la media”, sottolinea Simone Beni, presidente toscano di Fiaip, la Federazione italiana agenti immobiliari professionali.

“Basti pensare ai canoni a sei cifre che occorrono per una villa nella zona Roma Imperiale. Si tratta di affitti rivolti principalmente al mercato del nord, est Europa, che presenta un numero importante di potenziali clienti ‘altospendenti’ pronti a sostenere tali affitti pur di trascorrere le vacanze circondati dal lusso e dai servizi di alta gamma che la Versilia offre”. “Il fenomeno – prosegue Beni - non accenna a diminuire né nel numero di richieste che nei valori. Il trend è costante e si ipotizza, se non intervengono questioni macropolitiche, un sold out non solo per il 2023 ma anche il 2024”.

Il fenomeno che riguarda principalmente la Versilia non si allarga però alle altre zone della Toscana. “Proprio per la tipicità ed esclusività di questa tipologia di clienti, la locazione turistica resta in Toscana tra le più vantaggiose e con un ottimo rapporto qualità prezzo: l'offerta pertanto è completa e soddisfa sia chi cerca una vacanza a costi contenuti, sia - conclude Beni - chi cerca l'esclusività del Forte dei Marmi”.