Gas, da ottobre arriva la tariffa mensile. Ecco come ottenere gli sconti sulla bolletta

Roma, 9 agosto 2022 – Dal 1 ottobre la tariffa del gas per i cittadini che sono ancora sul mercato tutelato da trimestrale diventerà mensile e sarà calcolata prendendo come riferimento la media dei prezzi effettivi del mercato all’ingrosso italiano . L'obiettivo è calmierare i prezzi e soprattutto arginare gli effetti speculativi e garantire la continuità delle forniture. Il nuovo metodo – spiega Arera, l'Autorità dell'energia – sarà in vigore fino al termine della tutela del gas, ad oggi previsto a gennaio 2023 , anche se la richiesta è che venga allineato a quello del fine tutela elettrico, previsto per gennaio 2024. Con il nuovo metodo di aggiornamento, il valore della componente materia prima per la tutela gas verrà pubblicato sul sito dell'Autorità all'inizio di ogni mese successivo al mese di riferimento.

"Prezzi troppo elevati, una guerra in corso ed un chiaro uso del gas come leva geopolitica ci chiamano ad interventi straordinari , per cercare di garantire la difesa del consumatore e la sicurezza della fornitura – ha detto il presidente dell'Autorità, Stefano Besseghini - Il ricorso ad un meccanismo più dinamico di formazione del prezzo permetterà di non trasferire al consumatore i costi di copertura del rischio e di trasferirgli invece, immediatamente, i vantaggi derivanti da eventuali decisioni, come il tetto al prezzo del gas, che si dovessero assumere a livello europeo".

Quanto costa la bolletta del gas

Con le nuove tariffe entrate in vigore il 1 luglio scorso, i prezzi del gas sul mercato tutelato non hanno registrato variazioni grazie agli interventi del governo. In assenza di questi interventi – fa presente Arera – sarebbero aumentate del 45 per cento. Secondo i calcoli dell'Autorità, nel periodo tra il 1 ottobre 2021 e il 30 settembre 2022 , una famiglia tipo (con consumi di 1.400 metri cubi annui) spenderà per la bolletta del gas quasi 1.700 euro , in aumento di quasi il 71 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Le agevolazioni

I bonus sociali elettricità e gas, destinati alle famiglie in condizioni di difficoltà economiche, sono stati potenziati. Le agevolazioni sono destinate a tutti i nuclei familiari con livello di Isee fino a 12 mila euro (prima il limite era di 8.265) o con almeno quattro figli a carico e Isee non superiore a 20mila euro, o beneficiari di un reddito o pensione di cittadinanza o che abbiano nel nucleo familiare un componente in gravi condizioni di salute che utilizzi apparecchiature elettromedicali salvavita. Lo sconto viene fatto direttamente sulla bolletta. Per la zona climatica D , che comprende la quasi totalità della Toscana, per il trimestre luglio-settembre 2022 il bonus vale 27,60 euro a trimestre sia per acqua calda, uso cottura e riscaldamento per famiglie fino a 4 componenti. Oltre i quattro componenti, il bonus gas sale a 39,56 euro .