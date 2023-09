Fisco, il 2 ottobre è l'ultima data utile per presentare il 730

Firenze, 11 settembre 2023 – Ultime settimane per presentare il modello 730 per la dichiarazione dei redditi. L'ultimo giorno è il 30 settembre, che, cadendo di sabato, fa slittare la scadenza a lunedì 2 ottobre 2023. Poi, sarà la volta del modello Red, che dovranno trasmettere all’Inps, solitamente entro fine febbraio-marzo di ogni anno, i pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito e che non fanno la dichiarazione.

Chi deve presentare il 730

Per non incorrere in sanzioni e interessi da pagare, deve obbligatoriamente presentare il 730 entro il 2 ottobre 2023, ricorda il Caf Cisl, chi ha due Cu 2022 - perché ha cambiato lavoro, o ha chiuso un rapporto di lavoro e ha una Cu Inps per la pensione, per la Naspi o la cassa integrazione -, chi percepisce assegni periodici dall’ex coniuge, chi ha immobili dati in affitto, anche con cedolare secca, chi ha redditi di capitale o partecipazione in società.

Cos'è il modello Red e quando va presentato

I pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito hanno l'obbligo di dichiarare all'Inps i propri redditi e, qualora previsto dalla normativa, anche quelli del coniuge e dei componenti del nucleo rilevanti per la prestazione. L'Inps non invia più comunicazioni cartacee ai pensionati residenti in Italia per richiedere le dichiarazioni reddituali, ma è il pensionato a dover presentare il modello Red. L'Inps può invece inviare una lettera di sollecito ai pensionati che nell'anno precedente non hanno presentato il Red, anche se avrebbero dovuto farlo e che rischiano in questo caso la sospensione o la revoca della prestazione. La scadenza per la presentazione del modello Red per l'anno in corso era fissata al 28 febbraio e solitamente cade tra fine febbraio e marzo. Il Red può essere presentato attraverso i Caf, che trasmettono all'Inps i dati delle dichiarazione dei pensionati e li aiutano, gratuitamente, a compilare il modello, che non è così di facile comprensione. Deve presentare il Red chi ha fatto il 730 o il modello Redditi persone fisiche, ma ha anche altri redditi che non vanno indicati in dichiarazione o è titolare di pensioni estere o di reddito da lavoro autonomo, oppure chi non ha fatto la dichiarazione dei redditi. Non deve presentare il modello Red, invece, chi ha fatto la dichiarazione dei redditi e non possiede altri redditi.