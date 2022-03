Nuovo digitale terrestre: bonus tv e decoder, come ottenere fino a 130 euro di sconto

Roma, 8 marzo 2022 – A pochi giorni dal passaggio al nuovo sistema di trasmissione televisiva digitale Mpeg-4, scatta la corsa all'acquisto di tv e decoder. Chi infatti ha un apparecchio vecchio di qualche anno, che non supporta l'Hd, cioè l'alta definizione, da martedì 8 marzo potrebbe non vedere più i canali. Come, però, pubblicizzano in questi giorni le grandi catene dell'elettronica, è possibile acquistare tv e decoder di nuova generazione usufruendo delle agevolazioni che sono state rifinanziate a fine 2021 dal governo, ovvero il bonus tv rottamazione e il bonus tv-decoder, cumulabili tra loro, fino ad un massimo di 130 euro di sconto. Ecco cosa sono e come funzionano. Bonus tv-rottamazione Per ottenere il bonus tv è necessario essere residenti in Italia, in regola con il pagamento del canone Rai (tranne chi ha più di 75 anni e reddito familiare non superiore a 8mila euro annui, in quanto esente dal pagamento del canone) e rottamare correttamente un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018. Per avere diritto all'agevolazione non ci sono limiti di reddito. Quanto vale il bonus Il bonus consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d'acquisto, fino ad un importo massimo di 100 euro. L’incentivo sarà disponibile fino al 31 dicembre 2022 o all’esaurimento delle risorse stanziate. Il contributo per la rottamazione della tv è appunto cumulabile con il precedente incentivo (bonus tv – decoder), del valore di 30 euro e valido per l’acquisto di un televisore o, in alternativa, di un decoder purché i richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti. Come rottamare il vecchio apparecchio Prima di procedere alla rottamazione, bisogna scaricare e compilare il modulo di autodichiarazione che certifichi il corretto smaltimento. La rottamazione può essere effettuata direttamente dai rivenditori aderenti alla iniziativa presso cui si acquista la nuova televisione, consegnando al ...