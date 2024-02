Gli aiuti a giovani e famiglie: bonus per sport, libri, scuola. Sgravi per la casa

Firenze, 12 febbraio 2024 – Anche nel 2024 è prevista tutta una serie di aiuti diretti alle famiglie, tra incentivi, defiscalizzazioni e contributi volti ad agevolare o a sostenere la capacità reddituale dei ceti meno abbienti, ma anche per contrastare l’importante incremento inflazionistico degli ultimi due anni.

Dal bonus benzina al bonus prima casa, dalla carta risparmio spesa al bonus psicologo, è Maddalena Monaco, responsabile fiscale Caf Uil Toscana, a ricordare i principali aiuti, a partire dalle deduzioni e detrazioni fiscali, che sono state modificate dalla riforma fiscale e Irpef, oltre che dalla riorganizzazione sugli sgravi.

«Ad esempio, tra le detrazioni – spiega – segnalo quella per l’affitto degli studenti fuori sede nel limite totale di 2.633 euro e il tax credit istituito per lo svolgimento di attività fisica adattata (Afa). Questa detrazione si affianca a quella per l’attività fisica dei figli per cui l’importo massimo detraibile è pari a 210 euro per ciascun ragazzo, da ripartire tra i genitori. Valgono anche le spese sostenute per le gite scolastiche o la frequenza alle scuole di musica".

Attivi nel 2024 il bonus prima casa esteso a tutti, anche agli over 36, che consiste in agevolazioni riconosciute per l’acquisto della prima casa che consentono di pagare imposte ridotte sull’atto di compravendita dell’immobile. "Chi ha un valore Isee non superiore a 15mila euro – prosegue l’esperta – può usufruire della carta risparmio spesa, una sorta di social card, erogata dai Comuni, che aiuta le famiglie a fronteggiare il caro vita".

Tra i nuovi bonus 2024 è disponibile il bonus benzina, che è di 77 euro circa: si tratta di un aiuto per i lavoratori dipendenti privati per far fronte al rialzo del prezzo dei carburanti che viene erogato mediante la stessa social card della carta risparmio spesa. Va a chi ha un valore Isee sotto i 15mila euro.

I giovani che compiono 18 anni anche dal 1 gennaio 2024 potranno richiedere la ‘Carta della cultura giovani’, un voucher di 500 euro dedicato ai residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari con Isee fino a 35mila euro. E’ prevista inoltre la ‘Carta del merito’, un voucher fino a 500 euro dedicato ai residenti nel territorio nazionale che si sono diplomati con 100/100, cioè con il massimo dei voti.

«Per aiutare gli studenti e le loro famiglie alle prese con il rincaro del costo dei libri scolastici – sottolinea la responsabile dei Caf Uil Toscana – ci saranno anche nel 2024 i bonus libri di scuola, mentre per gli studenti universitari è previsto l’esonero totale dal pagamento del contributo per l’iscrizione se l’Isee non è superiore a 22mila euro". Riconfermati, infine, per il 2024 il bonus sociale per le bollette di luce e gas, con soglia di accesso alla misura se si hanno al massimo 15mila euro di Isee, e il bonus psicologo.